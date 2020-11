9 صور ترصد أفضل سيارات بي إم دبليو M3 عبر التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر طراز M3 من أبرز الموديلات التي طرحتها بي إم دبليو عبر تاريخها، ضمن ماركة M الملحقة بها والمتخصصة بتصنيع السيارات عالية الأداء.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز النسخ التي طرحتها ماركة بي إم دبليو من هذا الطراز المتميز، ومن ضمنها النسخ التي حققت بها بي إم دبليو إنجازات بسباقات السيارات.

بدأ الموقع قائمته بنسخة E30 BMW M3 Sport Evolution، وهي نسخة طرحت من طراز M3 عام 1988، وكانت تتوفر بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 238 حصانا، وصنع منها 600 نسخة فقط.



من بعدها، ضمت القائمة نسخة شاركت بها بي إم دبليو في سباقات رالي السيارات من طراز M3، وهي نسخة E36 BMW M3 Lightweight، التي طرحت من الطراز بعدد محدود من النسخ بعدد 124 سيارة فقط.

نسخة أخرى خاصة كانت من أفضل النسخ التي طرحتها بي إم دبليو من طراز M3، وهي نسخة E46 BMW M3 CSL، التي طرحتها بي إم دبليو بمحرك بقوة 360 حصانا وسعة 3.2 لتر، وصنعت بي إم دبليو من هذه النسخة 1383 سيارة.

من بعدها ضمن القائمة، جاءت نسخة باسم E46 BMW M3 GTR كانت من أفضل السيارات التي طرحتها بي إم دبليو تحت شعار M3، وهي النسخة الشهيرة التي استخدمت في لعبة فيديو جيم سباقات السيارات الشهيرة Need for Speed: Most Wanted، وعملت هذه النسخة من طراز M3 بمحرك V8 بسعة 4 لترات.

من بعدها جاءت ضمن القائمة، نسخة طرحت بهيكل خارجي من فئة "واجون"، وهي نسخة E46 BMW M3 Touring، التي طرحتها بي إم دبليو بمحرك بسعة 3.2 لتر، ينتج قوة 338 حصانا.

ومن الموديلات الحديثة، جاء ضمن القائمة نسخة E90 BMW M3 CRT التي طرحت بمحرك V8 بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 450 حصانا، وصنعت منها بي إم دبليو 67 سيارة فقط.

والنسخة التي طرحتها بي إم دبليو باسم E92 BMW M3 DTM Champion Edition في عام 2012، وضمها موقع "هوت كارز" ضمن قائمته لأبرز السيارات التي طرحت ضمن طراز M3، طرحت الشركة الألمانية منها 54 سيارة فقط للبيع.

من بعدها، ذكر الموقع نسخة أخرى كانت من أفضل سيارات بي إم دبليو M3، والتي أعلن عنها باسم E92 BMW M3 GTS وتوفرت بمحرك V8 بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة 450 حصانا، وصنعت بي إم دبليو من هذه النسخة 135 سيارة فقط.

اختتم الموقع القائمة بالنسخة التي يراها أفضل سيارة طرحتها بي إم دبليو ضمن طراز M3، وهي نسخة F80 BMW M3 30 Years American Edition، التي توفرت بعدد محدود للبيع بتكلفة 128 ألفا و635 دولارا.