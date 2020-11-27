لجنة لحقوق الإنسان تطالب اليابان بتعويض كارلوس غصن على اعتقاله التعسفي 

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت لجنة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بياناً رسمياً صرحت فيه أن اعتقال رئيس نيسان السابق كارلوس غصن كان أجراء خاطئ، لأن احتجازه افتقر للأسس القانونية وكان ضد قواعد المحاكمة العادلة، وطالبت من الحكومة اليابانية تعويضه بدون تأخير.

ونشرت اللجنة تقرير قالت فيه: ” حرمان كارلوس غصن من الحرية من 19 نوفمبر 2018 حتى 5 مارس 2019، ومن 4 إلى 25 أبريل الماضي، كان قسريا”.

ويرى خبراء حقوق الإنسان أن اعتقال غصن كان “تعسفيًا” وطالبت اليابان بإجراء تحقيق شامل، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه.

يذكر أن غصن كان قد تم اعتقاله من قبل السلطات اليابان في نوفمبر 2018، وجرى اتهامه بخيانة الثقة وتزوير وثائق مالية لخفض دخله على مدار أعوام.

وقد أمضى 130 يوما محتجزا في اليابان، ولكنه تمكن من الهروب إلى لبنان في أواخر ديسمبر الماضي، وذلك بعد الإفراج عنه بكفالة.

وقد انتقدت اللجنة احتجاز غصن أربع مرات تعسفياً، وقالت إن هناك دليلا على أنه تم إجباره على الإدلاء ببيانات بشأن التهم الموجهة ضده.