حلبة "نوربورجرينج".. ميدان تسجيل الأرقام القياسية لأفضل السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرفت حلبة "نوربورجرينج" الألمانية بكونها الأشهر لاختبار السيارات، وعلى مضمارها سبق للعديد من السيارات تحقيق الأرقام القياسية.

وقدم موقع "أوتو كار" البريطاني المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات التي حققت أرقاما قياسية في سرعة اجتيازها لمضمار حلبة "نوربورجرينج".

وبدأ الموقع القائمة، بأسرع 3 سيارات خضعت لاختبارات السيارات الرياضية المخصصة للاستخدام المدني، المعروفة باسم اختبارات (road-legal lap).



وفي المرتبة الأولى، جاء طراز مرسيدس GT Black Series، الذي ذكر الموقع أنه احتاج لوقت 6 دقائق و43 ثانية و62 جزءا من الثانية لاجتياز مضمار "نوربورجرينج".





في المركز الثاني ضمن نفس الفئة من الاختبارات جاء طراز لامبورجيني Aventador SVJ الرياضي، الذي ذكر الموقع أنه احتاج لوقت 6 دقائق و44 ثانية و97 جزءا من الثانية لاجتياز مضمار "نوربورجرينج".

في المركز الثالث ضمن هذه الفئة، جاء طراز بورش 911 GT2 RS، الذي ذكر الموقع أنه احتاج لوقت 6 دقائق و47 ثانية و25 جزءا من الثانية لاجتياز مضمار "نوربورجرينج".



انتقل الموقع بعد ذلك لفئة أخرى من الاختبارات وهي فئة اختبارات السيارات العاملة بنظام الدفع الأمامي Front-wheel drive، وكشف "أوتو كار"، عن السيارات الثلاث صاحبة الأرقام القياسية في التسارع ضمن هذه الفئة، والتي تحققت على مضمار "نوربورجرينج".

وفي المركز الأول، جاء طراز Mégane RS Trophy-R من ماركة رينو الفرنسية، موديل عام 2019، وهو أسرع الطرز العاملة بنظام الدفع الأمامي يجتاز حلبة "نوربورجرينج"، حيث ذكر الموقع أن الطراز الفرنسي احتاج لنحو 7 دقائق و40 ثانية و10 أجزاء من الثانية لاجتياز المضمار.

وفي المركزي الثاني جاء طراز Civic Type R من ماركة هوندا، موديل عام 2017، حيث ذكر الموقع أن الطراز الفرنسي احتاج لنحو 7 دقائق و43 ثانية و80 جزءا من الثانية لاجتياز المضمار.

في المركز الثالث، جاء طراز GTI Clubsport S التابع لموديل جولف من ماركة فولكسفاجن، حيث ذكر الموقع أن الطراز الفرنسي احتاج لنحو 7 دقائق و47 ثانية و19 جزءا من الثانية لاجتياز المضمار.

اختتم الموقع القائمة، بالأرقام القياسية التي تحققت على مضمار "نوربورجرينج"، وحققتها سيارات عاملة بنظام الدفع الرباعي.

في المركز الأول ضمن هذه الفئة تحمل الرقم القياسي طراز لامبورجيني Aventador SVJ، الذي ذكر الموقع أنه احتاج لوقت 6 دقائق و44 ثانية و97 جزءا من الثانية لاجتياز مضمار "نوربورجرينج".

والطراز صاحب المركز الثاني ضمن هذه الفئة، هو Nio EP9، الذي ذكر الموقع أنه احتاج لوقت 6 دقائق و45 ثانية و90 جزءا من الثانية لاجتياز مضمار "نوربورجرينج".

وفي المركز الثالث من هذه الفئة، تأتي سيارة لامبورجيني Huracan Performante، التي ذكر الموقع أنها احتاجت لوقت 6 دقائق و52 ثانية لاجتياز مضمار "نوربورجرينج".



