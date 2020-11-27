موجز الخليج 365 للسيارات.. هيونداي ix35 ونوادر ألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
ناقش المجلس الأعلى للطاقة في دبي آثار جائحة فيروس كورونا على قطاع الطاقة ونظام اعتماد الطاقة لإدارة المرافق.
يضم عالم السيارات مجموعة من الموديلات التي تشهد تراجعا كبيرا في قيمتها السوقية، عند شرائها كسيارة مستعملة، مقارنة بسعرها كموديل جديد.
لمحبي سيارات هيونداي، قريبا يمكنهم اقتناء سيارة ix35 لعام 2021 بمواصفاتها المميزة.. فيما يلي أهم القدرات الخاصة بها.
تعتبر الخريطة من الأشياء الهامة بسيارتك لتوضيح الأماكن المختلفة، ولهذا عليك التعرف على طريقة تحميلها على شاشة السيارة.
أعلنت أودي الألمانية عن توفيرها نسخة رياضية عالية الأداء من طرازها المتميز S5 تطرح لعام 2021 المقبل، باسم "سبورت باك".
أشعلت هيونداي الكورية الجنوبية المنافسة بأسواق السيارات للعامين المقبلين، بكشفها رسميا عن نسخة 2022 الجديدة كليا من طراز "توكسون".
بكمية محدودة للغاية من النسخ، عرفت مجموعة من السيارات بكونها أندر الفئات التي طرحت في تاريخ صناعة السيارات بألمانيا.
بداية من عيوب التصميم وصولا إلى هفوات أنظمة الأمن والسلامة، ارتكبت بعض شركات السيارات الكبرى أخطاء جسيمة عبر تاريخها.
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