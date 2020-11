شيفروليه تراكس 2021 تحصل على محرك أكثر قوة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت شيفروليه تراكس 2021 على تحديثات هامة تشمل إضافة محرك جديد أكثر قوة.

المحرك الجديد 1.4 لتر بقوة 153 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر، مقارنة بالمحرك القديم 1.4 لتر أيضاً بقوة 138 حصان وعزم 201 نيوتن متر.

للوهلة الأولى قد يظهر أن شيفروليه ببساطة حسنت من أداء المحرك القديم، ولكن الشركة وضحت أن محرك تراكس 2021 جديد كليًا ويستخدم تقنية الحقن المباشر مع كفاءة استهلاك وقود أعلى من المحرك القديم.

وستكشف شيفروليه عن سعر وباقي مواصفات تراكس 2021 خلال أسابيع.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin