حوافز جديدة لتشحيع اقتناء السيارات الكهربائية في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش المجلس الأعلى للطاقة في دبي آثار جائحة فيروس كورونا على قطاع الطاقة ونظام اعتماد الطاقة لإدارة المرافق.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الثاني والستين الذي عقد عن بعد برئاسة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، قرار تزويد خدمات الطاقة من قبل المطورين الرئيسيين في دبي.



وقال الطاير إن التوجه الرئيسي للطاقة في دبي يتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة.

كما يعتمد على البحث والتطوير المتقدم والشبكات الذكية وتخزين الطاقة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة والأمن السيبراني والروبوتات وبناء القدرات الوطنية .

وأضاف: اطلعنا على مستجدات عمل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي التي تعكف على إعداد دليل إرشادات جديد لإصدار تراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي؛ ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.

من جهته أشار أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس إلى أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على حوافز هيئة الطرق والمواصلات لمالكي المركبات الكهربائية.

وأوضح، تقدم هيئة الطرق والمواصلات لمالكي السيارات الكهربائية تشجيعا للتنقل الأخضر المستدام لإقتناء المركبات الهجينة والسيارات الكهربائية عدة حوافز تشمل المواقف المخصصة بالمجان والإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد والإعفاء من رسوم إصدار بطاقة سالك وتركيب ملصق خاص بالسيارات الكهربائية على لوحة الأرقام.

