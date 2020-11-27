انطلاق “ناران” سوبركار البريطانية بقوة 1062 حصان وهيكل بي ام دبليو

الخليج ٣٦٥ نت – “ناران” هي شركة سيارات بريطانية جديدة كشفت لتوها عن سوبركار بنفس اسم العلامة “ناران”، وبينما توجهت معظم شركات السيارات الخارقة في الأعوام الأخيرة إلى المحركات الكهربائية والهجينة، قررت ناران الاعتماد على محرك بنزين لسيارتها الجديدة.

وتعتمد ناران سوبركار على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 5.0 لتر بقوة 1062 حصان ونظام دفع كلي.

وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في حوالي 3 ثواني، مع وصولها لسرعة قصوى 370 كلم\س.

وتستخدم السيارة نفس هيكل بي ام دبليو الفئة الثامنة، ما يفسر التشابه في التصميم بين الموديلين، مع مكابح كربونية سيراميكية وقوة دفع سفلية 1377 كيلومتر للتحكم في السيارة في السرعات المرتفعة.