قريبا انطلاق هيونداي ix35 لعام 2021.. نسخة معدلة بمواصفات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لمحبي سيارات هيونداي، قريبا يمكنهم اقتناء سيارة ix35 لعام 2021 بمواصفاتها المميزة.. فيما يلي أهم القدرات الخاصة بها.

وبنهاية العام الحالي سيتم إطلاق سيارة هيونداي ix 35 بنسختها المعدلة والتي تتميز بمواصفات جديدة ومميزة لتجعل منها سيارتك المفضلة.

وتعتبر ix 35 من أفضل سيارات الكروس أوفر للعام القادم.. إليكم مواصفات ومميزات سيارة هيونداي ix 35 2021، بحسب تقرير موقع السيارات "Outo home".





مواصفات السيارة هيونداى ix 35 2021 :

يتم تزويد السيارة هيونداي ix 35 بفئتين من المحركات إحداهما 2 لتر بقوة 160 حصان، والآخر 2.4 لتر بقوة 170 حصانا.

علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات وأخرى بـ6 سرعات.

ستتوفر سيارة هيونداي ix 35 2021 بمحركات Gdi توربينية بسعة 1.4 لتر وعزم 140 حصان.

مميزات هيونداي آي إكس 35 الجديدة:

تتميز سيارة هيونداي ix35 بتصميم خارجي مميز وأنيق، حيث يوجد في مقدمة السيارة شبكة أمامية كبيرة الحجم مطلية بمادة الكروم اللامع، وفي منتصفها شعار شركة هيونداي.

تم تزويد السيارة بالأنظمة الكهربائية المميزة للتحكم بالمرايا والمقاعد، ويوجد بها أنظمة التبريد والتدفئة وأنظمة تكييف ملتيميديا متطورة، كما تتوافر بها الكاميرات المحيطة بالسيارة بجميع الجوانب.

يوجد إختلاف في شكل وتصميم فتحات الهواء المكيف وواجهة القيادة التي تم تزويدها بالجلد والكروم بالإضافة إلى مقود رياضي مميز مكسو بالجلد.





تتمتع سيارة هيونداي أي إكس 35 بوجود شاشة طولية يتم تشغليها باللمس بنظام جديد للوسائط المتعددة.

تتميز بالوسائد الهوائية الخاصة بالسائق والراكب في المقعد الأمامي.

جهاز استشعار وقوف السيارات الخلفي كما تم تزيد السيارةبإضاءة تلقائية للمصابيح الأمامية وإضاءة خلفية بمصابيح led.

وجود فتحة سقف بانورامية وتتسع السيارة لحوالي 5 ركاب حيث يصل طول السيارة 4.410 ملم، وعرض 1.820 ملم، وبارتفاع 1.655 ملم.





أسعار هيونداي ix35 موديل 2021:

لم يتم حتى الآن الإفصاح عن سعر السيارة الجديدة هيونداي ix موديل 2021.