دراجة دوكاتي ديافيل 1260 لامبورجيني تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد التشويق لها بالأمس، كشفت دوكاتي رسمياً عن دراجة ديافيل 1260 لامبورجيني محدودة الإنتاج، والتي وُصفت بأنها أول دراجة نارية تولد من تعاون بين دوكاتي ولامبورجيني، حيث تُستوحى من لامبورجيني سيان FKP 37 التي تم الكشف عنها في عام 2019.

تبدو الدراجة أكثر شراسة بكثير من ديافيل 1260 القياسية، حيث تم تجهيزها بمآخذ هواء من ألياف الكربون، وأغطية رادياتير بالإضافة إلى واقيات طين مصنوعة من وغطاء خزان الوقود من ألياف الكربون، كما تم استخدام ألياف الكربون أيضاً على مشتت الهواء وغطاء كاتم الصوت وإطارات المصابيح.

وإلى جانب الاستخدام الكثيف لألياف الكربون، تستخدم الدراجة نفس طلاء سيان FKP 37، ونتيجة لذلك، فهي تتميز باللون الأخضر الفريد والذي يتناسب مع اللمسات الذهبية في أماكن متفرقة بالسيارة، كما توجد جنوط مقاس 17 بوصة، وشعارات “63” تكريماً لتأسيس لامبورجيني عام 1963.

وكما هو متوقع، تستند السيارة على ديافيل 1260 S وتتميز بمحرك سعة 1.3 لتر يولد قوة 160 حصان وعزم دوران 129 نيوتن.متر، كما تمتلك نظام تعليق قابل للتعديل بالكامل، ونظام مكابح بريمبو، وتشتمل المزايا الأخرى أجهزة قياس رقمية مقاس 3.5 بوصة، ونظام Quick Shift، ونظام وسائط متعددة يربط هاتفك بالدراجة.

في الختام، ستتوفر دراجة ديافيل 1260 لامبورجيني محدودة الإنتاج بدءً من ديسمبر المقبل وسيقتصر إنتاجها على 630 وحدة فقط.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin