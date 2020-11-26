القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
عروض "غول التسوق" منتشرة في كل مكان لهذا يدعو "اليوم العالمي بدون شراء" لامتلاك الأشياء التي أحتاجها أو أستخدمها فقط.
أصبح الكوبيون يراهنون على الحصول على النقد الأجنبي عبر وسيلة غير متوقعة، بعد أن أغلقت "ويسترن يونيون" مكاتبها، خوفا من عقوبات أمريكية.
باشرت طيران الإمارات إعادة فتح صالاتها الخاصة في المطارات العالمية وبدأت باستقبال العملاء في صالتها بمطار القاهرة الدولي.
انتخبت عمومية الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، إبراهيم العمر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية عضوًا بمجلس المحافظين.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” أن بنيامين نتنياهو سيكون باستقبال أولى رحلات"فلاي دبي".
كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسياحة.. ترويض غول التسوق وعودة صالات "طيران الإمارات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.