تعرف على طرق التلاعب في عداد السيارة المستعملة وكيفية اكتشافه

الخليج ٣٦٥ نت – يعمد بعض التجار ومالكي السيارات إلى التلاعب في أرقام عداد الكيلومترات في السيارات المستعملة عند بيعها، وذلك كي يتم إخفاء استهلاك السيارة الحقيقي وهو ما يرفع سعر بيعها.

لذا خلال السطور التالية سنوضح طرق التلاعب في العداد وكيفية اكتشاف هذا التلاعب قبل شراء سيارة مستعملة.

أولاً: طريقة التلاعب

مع انتشار العدادات الإلكترونية في معظم السيارات الحديثة أصبح من السهل القيام بعملية التلاعب بالعداد، حيث يتم تنفيذ هذا التلاعب من خلال مقبس “OBD” الموجود في السيارة، وهو المقبس الذي يستخدم في تشخيص الأعطال بها.

وذلك عبر الدخول إلى عمق نظام التشغيل في السيارة من خلال المقبس والتلاعب بأي إعدادات فيه، ومنها عداد الكيلومترات، أما إذا كان العداد ميكانيكياً، فإن عملية التلاعب تعد أسهل ولا تحتاج الى تقنيات معقدة، بل فقط الى مفك براغ.

ثانياً: كيفية اكتشاف التلاعب

كتيب الصيانة

قم بالإطلاع على كتيب مركز الصيانة الخاص بالسيارة، وراجع بيانات مسافات السير المقطوعة به، وقارنها بقراءة عداد الكيلومترات في السيارة.

الاستخدام الكثيف

الكسوة الداخلية والتمزقات الموجودة فيها من مؤشرات الاستخدام الكثيف للسيارة، فإذا وجدت الكسوة متهالكة وقراءة عداد الكيلومترات قليل، فهذا يدل على الغش.

لوحة العدادات

قم بفحص براغي لوحة العداد وتأكد إذا كانت محلولة جزئياً أم لا، كما عليك أن تتأكد أيضاً من أن لوحة العداد مثبتة بإحكام في طبلون السيارة أم لا.

أرقام العداد

أفحص أرقام العداد، إذا كانت الأرقام الموجودة على مقياس عداد المسافات ملتوية أو تحتوي على مسافات ولا تظهر جميعها في خط موحّد، فهذا يدل على التلاعب.

متوسط السير السنوي

في المعتاد تقطع السيارة سنويا ما يقارب من الـ 20000 كلم سير، لذلك كل ما عليك فعله هو ضرب عمر السيارة بـ 20000 حتى تقوم بمقارنة النتيجة مع الرقم المتواجد في عداد السرعة.

الإطارات:

إذا كانت إطارات السيارة متهالكة، وعداد المسافات في السيارة يظهر 20 ألف كيلومتر أو أقل على سبيل المثال، فهذا يدل على التلاعب.