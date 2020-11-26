فيديو.. شركة مغمورة تهز عرش "تسلا" بسيارة خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أمريكية جديدة ومغمورة عن مشروع من شأنه تهديد هيمنة تسلا على عالم السيارات الكهربائية.

وقالت شركة إيلاشن هايبركارز الأمريكية، وهي لاعب جديد في سوق السيارات الكهربائية، إنها أطلقت مشروعا لتطوير أقوى سيارة كهربائية على الإطلاق.

وبحسب شركة إيلاشن فإن سيارتها المنتظرة فريدوم ستعمل ببطارية ليثيوم مؤين قدرتها 100 كيلووات/ساعة و4 محركات كهربائية تعطي معا قوة قدرها 1903 أحصنة تقريبا.

وفي الوقت نفسه فإن وحدة البطارية تأخذ شكل حرف تي ومدمجة في هيكل السيارة.

وبحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات، فإنه يمكن للعميل الحصول على بطارية بقدرة 120 كيلووات/ساعة.

ويعني هذا أن مدى السيارة قد يصل إلى 400 ميل قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.





وسيبدأ سعر السيارة إيلاشن هايبركارز فريدم من مليوني دولار.

جدير بالذكر أن السيارات الكهربائية فائقة القوة تنتشر في مختلف قطاعات صناعة السيارات العالمية هذه الأيام.

وقدمت شركة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورش سيارتها الكهربائية تياكان تربو إس بقوة 750 حصانا.

لكن كلا من السيارات إيفيجا وريماك سي2 وتسلا رودستر أقوى منها.

من جهة أخرى، تعتزم شركة تسلا إنتاج شواحن السيارات الكهربائية في منشأة مستأجرة بالقرب من مصنع سياراتها في مدينة شنغهاي الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير بيئي رفعته الشركة الأمريكية إلى السلطات في شنغهاي القول إن تسلا ستنتج ما تسمى شواحن الجيل الثالث التي تتيح شحن السيارات الكهربائية بصورة أسرع وأكثر راحة، للسوق المحلية في الصين.

وسيعمل في المشروع المقام على 4841 متر مربع حوالي 200 عامل لمدة 300 يوم سنويا.

كان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن مصنع الشركة الجديد في إحدى ضواحي العاصمة الألمانية برلين سيكون أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم.

وتستهدف تسلا إنتاج حوالي 500 ألف سيارة سنويا في المصنع الذي تقيمه الشركة في ألمانيا، مع التركيز على إنتاج الطرازين موديل3 وموديل واي.