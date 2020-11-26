ما الذي تقدمه يلو عند تأجير السيارات للعملاء وعائلاتهم؟

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تم تأسيسها مطلع القرن الـ 21 وتعتبر الوفاق لتأجير سيارات (يلو) واحدة من أنجح الشركات في المملكة بفضل انتشارها وخدماتها المميزة أسطولها المتميز والذي تسعى من خلاله تقديم كل الراحة والأمان لعملائها وعائلاتهم، ونستعرض اليوم أهم الخدمات التي تقدمها للعائلة بالإضافة إلى أسطولها المميز من السيارات العائلية الحديثة والمتنوعة.

أولاً: الخدمات

تقدم يلو الخيار لإضافة الزوجة والأولاد إلى حساب المستأجر لديها كي يتمتع أفراد عائلته بنفس مميزاته، على عكس الشركات الأخرى التي قد لا تقدم تسهيلات للمستأجرين ذوي العائلات بشكل يجعل عملية التأجير صعبة، وهو ما يعني أن العائلات قادرة على مشاركة الأميال سوياً بشكل بسيط وسهل يمكن أن يوفر الكثير من النفقات، خاصة عند المقارنة مع تكلفة شراء أكثر من سيارة لمختلف أفراد العائلة ودفع أقساطها الشهرية لعدة أعوام، بجانب تكاليف الصيانة والتأمين المرتفعة، لتكون الوفاق بكل تأكيد هي أفضل اختيار لمختلف العائلات.

ثانياً: أسطول السيارات

اس يو في عائلية صغيرة

هيونداي توسان

كيا سبورتاج

هيونداي كريتا

اس يو في عائلية متوسطة

هيونداي سنتافي

تويوتا برادو

اس يو في عائلية كبيرة

شفروليه تاهو

جمس يوكن

تويوتا لاندكروزر

اس يو في عائلية فخمة

لكزس LX570

بي ام دبليو X5

رنج روفر ايفوك

مرسيدس GLE43 AMG

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