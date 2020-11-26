تويوتا تندرا 2022 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت تويوتا تندرا 2022 الجديدة كلياً في تصميم تخيلي بناء على تسريبات أخيرة للبيك أب. الصور المسربة كانت منخفضة الجودة وغير واضحة، وقد حاول المصمم نقل التصميم المسرب الأصلي بجودة أوضح مع تخيل الباقي. وستنتقل تندرا لجيل ثالث جديد كلياً بعد 14 عاماً على طرح الجيل الحالي في 2006، ومن التحديثات المنتظرة للبيك أب هي مصابيح أمامية جديدة مع تغيير الشبك والمصابيح النهارية وتحديث الداخلية بشكل كامل. وسيتم تدشين تندرا الجديدة في النصف الثاني من 2021 كموديل 2022.

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