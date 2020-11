مميزات جيلي بينراي 2020

الخليج ٣٦٥ نت – استطاعت جيلي أن تثبت أقدامها في الأسواق بفضل أسطولها من السيارات المميزة، ونستعرض من خلال المقالة أبرز مميزات السيدان الصينية بينراي 2020.

تصميم رياضي أنيق

تم تصميم عناصر سيارة الكوبيه الرياضية في بينيراي، والتي صممت وفق أحدث أساليب تصميم سيارات جيلي المبنية على أحدث طراز من تصميمات سيارات جيلي “جماليات السباق عبر الفضاء والزمان”، تم تصميم سيارة السيدان الرياضية المدمجة على طراز الهيكل الأحادي بي سجمنت والذي يوفر الأساس للجودة والسلامة والقيادة والذكاء.

جسم ديناميكي

حيث يتدفق خط السقف إلى طرف السيارة الخلفي، مما يقلل من مقاومة الرياح ويجعل السيارة أكثر استقرارًا وأكثر ديناميكية. إن كمية الهواء على شكل C وخط الخصر العالي والعادم المزدوج على شكل الماس يمنح سيارة بينراي إحساسًا عصريًا بالحركة.

مقصورة قيادة عملية

تم إعداد مقصورة بينراي الداخلية بحيث تصبح جميع المعلومات وأدوات التحكم في متناول يدي السائق، وتتكون وحدة التحكم المركزية من مواد معدنية غير لامعة عالية الجودة ويتم تنظيم المعلومات المعروضة بطريقة تشبه حزام الكويكب.

كما تأتي عجلة القيادة من النوع د المغطاة بالجلد و المزودة بأزرار متعددة الوظائف تضع جميع أدوات التحكم الضرورية في متناول يدي السائق وتضفي على المقصورة الداخلية شعورًا عالي التقنية، هذا بالإضافة إلى شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 10.25 إنش، بجانب 4 مكبرات صوت عالية الجودة، ولوحة عدادات قياس 7 إنش.

أقصى درجات الأمان

تأتي السيارة بتقنيات متطورة لتوفير أقصى درجات الأمان للسائق والركاب، حيث تحتوي على:

برنامج ESP9.3 للاستقرار الإلكتروني

نظام تحذير ومساعدة مغادرة المسار

نظام تثبيت السرعة

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام قفل الابواب مع استشعار السرعة

نظام فتح اقفال الابواب عند الحوادث

فرامل الطوارئ التلقائية AEB-P مع التعرف على المشاة

4 وسائد هوائية

كاميرا خلفية

حساسات أمامية وخلفية

6 وسائد هوائية توفر حماية شاملة

محرك اقتصادي

تأتي جيلي بينراي 2020 مع محرك تيربو سعة 1 لتر بقوة 134 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات وسرعة قصوى تبلغ 200 كم/ساعة، والمميز هو معدل استهلاك الوقود والذي يبلغ 20.9 كم/ لتر.

سعر تنافسي

وإحدى المميزات الرئيسية للسيارة هو سعرها المميز مقارنة ببقية المنافسين، إذ تتوفر الفئة القياسية منها بسعر 62,600 ريال، أما الفئة الأعلى فيبدأ سعرها من 71,225 ريال.

