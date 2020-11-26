أول صورة لـ"هيونداي Bayon" الجديدة.. شاهد موعد طرحها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد هيونداي الكورية الجنوبية لضم عضوا جديدا لأسطولها من السيارات التابعة لفئة "كروس أوفر"، بإعلانها عن طرازها الجديد كليا Bayon.

ونقل موقع "موتور وان" صورة تشويقية قامت هيونداي بنشرها للطراز الجديد، تعلن من خلالها عن اسمه الرسمي، مع تحديدها لموعد طرحه.







وأفاد الموقع الأمريكي بأن الطراز الجديد تقدمه هيونداي ضمن سياراتها التي تطرح لعام 2021 المقبل، على أن يتم إزاحة الستار عنه خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال "موتور وان" إن الطراز يطرح بقياس وأبعاد وقدرات تضعه في مرتبة خلف طراز هيونداي "كونا"، غير أنه يتبع فئته نفسها.

ويتوقع خبراء الموقع أن يطرح الطراز بمحرك يعمل بالجازولين، مع نظام دفع أمامي، شبيه لمحرك طراز هيونداي i20، الذي ينتج قوة 118 حصان وتصل سعته لـ 1.2 لتر.