مقتل مسؤول أمني في هجوم شمالي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل أمير جول، أحد قادة الشرطة المحلية في هجوم مسلح، بإقليم بلخ، شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة، عادل شاه عادل، في تصريحات نقلتهاـ قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، إنه "لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن على خلفية إطلاق النار".

مستدركا "إلا أن الجهود جارية من أجل العثور على الجناة".



وفيما لم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، شهدت الأيام الأخيرة اعتداءات إرهابية، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

هجوم يأتي بعد يومين من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في أفغانستان لخلق بيئة محفزة لمحادثات السلام.

