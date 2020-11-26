تعرف على مسار رالي داكار السعودية 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الرياضة اليوم الأربعاء عن تفاصيل النسخة الـ 43 من رالي داكار الذي تستضيفه المملكة ما بين 3 و15 يناير المقبل، كاشفة عن المسار الجديد لرالي داكار 2021 الذي سيمر عبر 10 مدن سعودية.

وأعرب الأمير “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عن سعادته باستضافة رالي داكار 2021 بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن النسخة الجديدة ستكون رائعة.

وكشف الحساب الرسمي لرالي داكار – المملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مسار السباق والذي يأتي في 12 مرحلة، كما يلي: