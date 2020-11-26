تعرف على مسار رالي داكار السعودية 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الرياضة اليوم الأربعاء عن تفاصيل النسخة الـ 43 من رالي داكار الذي تستضيفه المملكة ما بين 3 و15 يناير المقبل، كاشفة عن المسار الجديد لرالي داكار 2021 الذي سيمر عبر 10 مدن سعودية.
وأعرب الأمير “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عن سعادته باستضافة رالي داكار 2021 بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن النسخة الجديدة ستكون رائعة.
وكشف الحساب الرسمي لرالي داكار – المملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مسار السباق والذي يأتي في 12 مرحلة، كما يلي:
- المرحلة الأولى: جدّة- بيشة ستكون 622 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 277 كيلومترًا، وسيتوجب على المتنافسين شقّ طريقهم عبر الوديان والتقاطعات العديدة.
- المرحلة الثانية،: بيشة- وادي الدواسر ستكون 685 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 457 كيلومترًا، وستكون المرحلة الثانية أولى الكثبان الرملية في الرالي سريعة وكثيفة عند بداية المرحلة قبل الانتقال للطرقات الوعرة الطويلة والمسارات الرملية حتّى بلوغ خطّ النهاية.
- المرحلة الثالثة: وادي الدواسر ستكون 630 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 403 كيلومترات في صحراء الربع الخالي النقية مرحلة خاصة سريعة وتقنية حيث سيحاول المتنافسون الأسرع صنع الفارق.
- المرحلة الرابعة: وادي الدواسر- الرياض 813 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 337 كيلومترًا، أطول مرحلة في السباق.
- المرحلة الخامسة: الرياض- البريدة 625 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 419 كيلومترًا، ستكون طويلة وشاقة تتخللها كثبان رملية صعبة.
- المرحلة السادسة: البريدة- حائل 655 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 485 كيلومترًا، ستكون مليئة بالكثبان الرملية التي ستختبر حتّى أقوى الدراجين، وسيكون هناك بعد ذلك يوم راحة في مركز رياضة السيارات بحائل استعدادًا لأسبوع ثاني صعب من السباق.
- المرحلة السابعة: حائل- سكاكا 737 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 471 كيلومترًا، بمثابة مرحلة الماراثون؛ حيث إنها سلسلة شاقة من الكثبان الرملية و100 كيلومتر من التسابق الحقيقي.
- المرحلة الثامنة: سكاكا- نيوم 709 كيلومترات، المرحلة الخاصة: 375 كيلومترًا، وسيختبر رالي داكار السعودية 2021 سبُلًا جديدة لإنتاج الطاقة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية في الإقامات المؤقتة بمدينة نيوم.
- المرحلة التاسعة: نيوم 579 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 465 كيلومترًا، ستكون الانطلاقة على ضفاف البحر الأحمر ثمّ سيتمّ الانتقال لجزء سريع ورملي.
- المرحلة العاشرة: نيوم- العلا 583 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 342 كيلومترًا.
- المرحلة الـ11: العلا- ينبع 557 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 511 كيلومترًا، ستكون أطول مرحلة خاصة في الرالي هي المسرح للمواجهة الحاسمة بين المتنافسين المتبقين.. 100 كيلومتر من الكثبان الرملية قد تفصل الأفضل عن البقية.
- المرحلة الـ12: ينبع- جدّة 452 كيلومترًا، المرحلة الخاصة: 225 كيلومترًا.
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