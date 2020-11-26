استدعاء ملايين السيارات من السوق الأمريكية لهذا السبب

أعلنت عملاق صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، عن استدعاء 5.9 مليون مركبة، في الولايات المتحدة بعد اكتشاف عيوب فنية بها.

وقالت "جنرال موتورز"، إن قرار الاستدعاء جاء بسبب وجود مشاكل فنية بالوسائد الهوائية الخاصة بعدد من سيارات الدفع

الرباعي والشاحنات الخفيفة والتي يرجع إنتاجها لشركة تاكاتا.

وتبلغ تكلفة عملية الاستدعاء أكثر من مليار دولار، حيث ستسحب الشركة بعد أشهر موديلاتها من 2007 إلى 2014، بما فيها

شيفروليه سيلفرادو، و جي إم سي سييرا بيك أب” بالإضافة إلى كاديلاك إسكاليد، وشيفي تاهو، وسوبربان، وجي إم سي يوكون.

وستؤثر عمليات سحب السيارات على 19 شركة تعمل في إنتاج السيارات، بما فيها “هوندا موتور”، و”فورد موتور”، وBayerische Motoren Werke AG وTesla Inc، بما يشمل عشرات الملايين من السيارات.