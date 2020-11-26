الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت مرسيدس الستار عن ميتريس 2021 بتحديثات جديدة أهمها ناقل أوتوماتيكي 9 سرعات عوضاً عن الناقل الحالي بـ 7 سرعات. الناقل الجديد يدعم وضعيات قيادة “الراحة” و”سبورت”، مع وضعية قيادة M يدوية.. وتعتمد ميتريس 2021 على محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 208 حصان وعزم 350 نيوتن متر. وستوفر مرسيدس فئتين للسيارة، الأولى مركزة على المساحة التخزينية الواسعة والثانية مركزة على مساحة مقصورة الركاب. كما حصلت ميتريس 2021 على نظام كروز كونترول متكيف جديد ومرايا رقمية جديدة بالاعتماد على كاميرا HDR على النافذة الخلفية.. وستصل السيارة للوكالات في الربع الأول من العام القادم.

كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس ميتريس 2021 المحدثة تنطلق رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.