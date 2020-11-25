موجز الخليج 365 للسيارات.. مأزق كاديلاك ونهاية متعة "المانيوال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تلقت شركة كاديلاك الأمريكية المصنعة للسيارات شكاوى متعددة من عملاء بعد شراء طرازها CT4.

طرحت شركة فورد الأمريكية عبر تاريخها موديلات متعددة من الشاحنات، حققت من خلالها مبيعات كبيرة حول العالم، لكن يظل الطراز F-150 هو الأشهر.

كشفت مازدا اليابانية عن قدرات ومميزات النسخة الأحدث من أيقونتها CX-30، والمقرر طرح 7 فئات منها خلال عام 2021.

أعلنت شركة أودي الألمانية تفاصيل النسخة الأحدث من طراز S4 والمقرر طرحها ضمن فئات السيدان الفخمة في 2021 .

تحاول شركات السيارات إنقاذ ناقل السرعة اليدوي من الانقراض عبر منحه تصميم متميز، وسط سيطرة الناقلات الأوتوماتيكية.. فهل تنقذه؟

