موجز الخليج 365 للتكنولوجيا.. "بايت دانس" على القمة وغرامة فيسبوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تمكنت شركة "بايت دانس" الصينية صاحبة تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك" من التربع على قمة الشركات الناشئة عالميا.

غرمت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية، شركة فيسبوك، 6 ملايين دولار بسبب تمرير معلومات عن 3.3 مليون كوري لشركات أخرى.

أطلقت شركة روسية نسخة خاصة من هواتف آيفون 12 Pro لتخليد ذكرى منافسة دونالد ترامب وجو بايدن على مقعد الرئاسة الأمريكي.

في عالم تحول كل ما فيه إلى آلة توثيق متحركة، أصبح الإلمام بأبسط طرق التصوير وتسجيل اللحظات المهمة بالفيديو ضرورة ملحة.

أصدرت إدارة موقع "يوتيوب" قرارا يقضي بتقييد صفحة إحدى أهم القنوات التلفزيونية الداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بينما تتنافس شركات الهواتف الذكية العملاقة على من يمتلك أكبر حصة من هواتف الجيل الخامس، تواصل نوكيا استهداف "العاديين".