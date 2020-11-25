أزمة انتخابات بنسلفانيا تعود للواجهة.. وقف النتائج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، إن محكمة بولاية بنسلفانيا الأمريكية أمرت بوقف التصديق على نتائج انتخابات الولاية.

وأكدت وسائل الإعلام أن المحكمة طالبت بوقف التصديق على نتائج انتخابات الولاية إلى "حين عقد جلسة للنظر في دعوى لإبطال الأصوات البريدية الجمعة المقبلة".

وأمس الثلاثاء أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية توم وولف، التصديق رسميًا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالولاية التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف وولف على تويتر "صدقت (هيئة الانتخابات في الولاية) اليوم على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصبي رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأربعاء طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز الديمقراطي جو بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية.

وتزامن ذلك مع ما قاله الرئيس المنتخب جو بايدن، حول وجود ما وصفه بـ"حملات شيطنة" تعترض طريق وحدتنا ولكن وعد العدالة والازدهار يجمعنا.

وطالب بايدن، خلال كلمته بمناسبة عيد الشكر، بمعالجة الأزمات بالحلول المنطقية وليس بالصراخ والانقسام، في إشارة لتصريحات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكانت رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني أظهرت أن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسي بدأت وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.