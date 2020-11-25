بي ام دبليو X5 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو X5 فيس ليفت لأول مرة في صور تجسسية، ويبدو أن التغييرات الخارجية ستكون محدودة بعض الشيء.
وقد ظهرت هذه النسخة الاختبارية الهجينة أثناء توصيلها للمركز التقني لبي ام دبليو في ميونيخ، وما يمكن ملاحظته حالياً هو المصدات الأمامية والخلفية الجديدة.
كما من المتوقع أن نرى تصاميم جديدة للجنوط وعدة ألوان خارجية إضافية، كما ستحصل السيارة على شاشة لمسية 10.25 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية.
من المتوقع تدشين بي ام دبليو X5 2022 فيس ليفت في العام القادم.
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