نيسان إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً تنضم إلى مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – عززت نيسان اليوم حضورها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مع كشفها عن سيارة نيسان إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً في الشرق الأوسط خلال فعالية افتراضية. وتعدّ السيارة المتينة والمتطورة شريكاً مثالياً للعملاء الذين يبحثون عن المغامرات.

ويأتي إطلاق السيارة في إطار مسيرة التحول Nissan Next التي بدأت في وقت سابق من هذا العام مع الإطلاق العالمي لطراز أريا واستمرت بالكشف عن نيسان Z Proto في سبتمبر.

وترتكز نيسان إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً على خبرة نيسان الممتدة على مدار 70 عاماً في مجال السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وتعكس التطور الذي شهده التنقل بسيارات الدفع الكليّ المناسبة للمغامرات وإقبال المستهلكين المتنامي على الاتصالية. فهي تجمع بين القوة والتصميم العالمي والرحابة المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة. ويمتاز الطراز بتصميم جديد جريء وهندسة متطورة وبمجموعة من تقنيات التنقل الذكي المتطورة من نيسان لتوفير تجربة قيادة استثنائية ومنح السائق الثقة اللازمة لخوض المغامرات واستكشاف أماكن جديدة.

وقال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: ” في وقت يواجه فيه العالم تحدياتٍ غير مسبوقة أوجدتها أزمة فيروس كورونا، تلتزم نيسان بالمبدأ الذي لطالما قامت عليه وهو مواصلة تقديم أفضل الابتكارات لعملائها في مجال السيارات. وها هي اليوم تقدّم لكم طراز الجديد كلياً الذي يتمتع بمسيرة لافتة، والذي تميز عن منافسيه من خلال متانة هيكله وتصميمه العملي، وبقي يشكّل فئة مستقلة من السيارات التي تجمع بين القوة والقيمة العالية والأصالة المتميزة.”

زوّدت إكس-تيرا الجديدة كلياً بنظام دفع كليّ متين يشمل ترساً تفاضلياً محدود الانزلاق ونظاماً إلكترونياً للقفل التفاضلي الخلفي، وتعتبر رائدة في فئتها من ناحية رحابة المقصورة الداخلية والراحة التي توفرها.

ويعزز إطار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متانتها وعمليتها وتبرز اللمسات الجمالية مستقبلية الطابع في مصابيح LED الرباعية وشبكV-motion الأمامي الجريء الجديد. وتضيف مصابيح LED الخلفية المعدلة إلى إكس-تيرا الجديدة كلياً طابعاً رياضياً، مما يعكس الفلسفة الديناميكية والحديثة لفريق تصميم نيسان.

وتابع الحسامي القول: ” فإننا نطلق سيارة نيسان إكس-تيرا 2021 الجديد كليًا ليكون الشريك المثالي والمحفز لتجارب مشتركة جديدة لعملائنا في المملكة، فهو يدعو أُولئك الذين يبحثون عن المغامرات والتجارب المثيرة مع أحبائهم “للذهاب إلى أي مكان”.”

تصميم مناسب للمغامرات

قال كين لي، مدير التصميم الأول للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات لسيارات والبيك أب في شركة نيسان: “تشجّع إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً على خوض تجارب جديدة وتتيح لعملائنا التواصل مع الآخرين والوصول معاً إلى أيّ وجهة بثقة تامة. وتلبي السيارة مختلف احتياجات العملاء وتتيح السير على كافة الطرقات لتكون مناسبة للمدن وكذلك لخوض مغامرات مع العائلة والأصدقاء. وقد تمّ تطوير السيارة بناءً على فلسفة تصميمنا الجديدة المسمّاة “Unbreakable” التي تقوم على الموازنة بين المتانة اللافتة والتنفيذ الأنيق والحديث.”

طُوّر أسلوب إكس-تيرا الجديدة كلياً في استوديو التصميم العالمي في اليابان. ويعمل مصممو نيسان على مشاريع مختلفة جنباً إلى جنب مما يتيح لهم إلهام بعضهم. يبلغ طول إكس-تيرا 4.9 أمتار وارتفاعها 1.9 أمتار مع عرض يزيد قليلاً عن 2.1 متر وارتفاع أدنى عن الأرض يبلغ 243 ملم – وتستمدّ إكس-تيرا بعض عناصر التصميم من سيارة نيسان باترول.

وتشبه الواجهة الأمامية سيارة باترول من خلال شبك V-Motion القوي الجديد مع إطاره السميك المتعارض مع أعمدة الكروم الأفقية الداخلية.

كما أنّ مقاييس التصميم لافتة وجريئة. فغطاء المحرك طويل وأفقي والهيكل عريض ويمكن للسائق الجلوس عالياً على مقعده ليرى الطريق أمامه بكل سهولة.

تعكس السيارة الجديدة هيبة ومتانة في التصميم وقد أضاف المصممون لمسات من الرقيّ والتكنولوجيا إليها حيث توفر مصابيح LED الأمامية لمسة من التطور. فقد تبدّلت مصابيح باترول الـ LED الفريدة التي تتخذ شكل حرف C واكتسبت شكلاً جديداً في طراز إكس-تيرا. وتعكس مصابيح LED الرباعية التي تشبه مكعّبات الثلج التقنية العالية. فكلّ واحد زوّد بإطار متقن الصنع ويعكس العناية بالتفاصيل.

في ما يتعلق بتصميم المصدّ الأمامي، توفّر الطبقات الفريدة المتداخلة طابع الحماية والتطور تضاف إليها المصابيح عالية التقنية الأنيقة والشبك الأمامي القوي المميز الذي يعكس الأناقة والمتانة والحداثة.

بالانتقال إلى الخلف، يبرز عرض السيارة من خلال الحركة الأفقية الواضحة وصولاً الى المصابيح الخلفية. كما تبرز القوة والعرض واضحين من خلال مصابيح الـ LED الخلفية العريضة واستخدام الكروم في الوسط. على غرار الباترول، يتميز المصدّ الخلفي بأشكال مربّعة تظهر أنّ إكس-تيرا محميّة جيداً.

بالنسبة الى العجلات، زودت طرازات فئة التيتانيوم بعجلات من الألمنيوم مقاس 17 بوصة، بينما زودت فئة البلاتين بعجلات من سبائك الألمنيوم المقطوعة آلياً مقاس 18 بوصة. وتكمل العتبات الجانبية المصنوعة من الكروم ومرايا الكروم القابلة للطيّ تلقائياً التصميم العام إضافة إلى فتحة المصدّ وقضبان السقف الذكية.

تتوفر إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً بسبعة ألوان خارجية. ويتوافق التصميم الخارجي الراقي مع لوني الأسود والرمادي الفاتح الفاخرين في الداخل واللذين يضيفان غنى إلى السيارة، إلى جانب خيار المقاعد من القماش أو الجلد حسب الفئة.

وتتميز لوحة العدادات بتصميم أفقي عريض حيث تمتد حركتها من الباب إلى الباب لإبراز رحابة المقصورة. كما أنّ الأشكال جريئة ولافتة وتطغى عليها المواد ناعمة الملمس والمريحة. وتهيمن شاشة العرض الكبيرة مقاس 9 بوصات على المركز، مع أدوات تحكم كبيرة وسهلة الاستخدام لوظائف الصوت والتهوئة. وتضيف طبقات المواد المختلفة، بما في ذلك طلاء الفضة الديناميكي، المزيد من الرقيّ إلى السيارة.

إمكانيات الانطلاق إلى أيّ مكان

برزت حاجة الى تقديم نيسان إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً بصورة السيارة المتينة التي تزخر بالإمكانيات التي ترتقي الى مستوى تصميمها. وتعدّ الأقوى في فئتها من عدد من النواحي مثل التسارع والكفاءة في استهلاك الوقود حيث يبلغ 11.4 كلم للتر الواحد.

وزوّدت إكس-تيرا الجديدة كلياً بهيكل مرن ومعزّز لمنحها صلابة أكبر وتوفير قيادة مريحة على الطرق الوعرة. كما أنها تتميز بنظام تعليق خلفي بخمسة روابط لولبية ومحور خلفي صلب، مما يضمن عدم المساومة على الراحة والملاءمة حفاظاً على القوة والمتانة.

كما زوّدت إكس-تيرا الجديدة كلياً بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع خيار ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات. وتوفر محركات البنزين طاقة قدرها 124 كيلوواط / 165 حصاناً وعزم دوران يبلغ 241 نيوتن متر، مما يضمن قيادة وسرعة لافتتين.

تتميز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أيضاً بخاصية تسمح للسائقين بالانتقال بسرعة من الدفع الثنائي إلى الدفع الكلي، مما يوفر أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الوقود على الطريق السريع ويمنح السائق مزيداً من الثقة والتحكم أثناء الأحوال الجوية السيئة.

ولمنح السائق سيطرة كاملة على السيارة وأقصى قدر من الثقة، تم توفير عدد من المزايا في إكس-تيرا الجديدة كلياً بما في ذلك نظام التحكم في نزول المنحدرات ونظام المساعدة على تسلّق التلال.

وتمنح الميزات الذكية الإضافية مثل الترس التفاضلي محدود الانزلاق والنظام الإلكتروني للقفل التفاضلي الخلفي السائق الشجاعة اللازمة للانطلاق في أيّ مغامرة.

مقصورة داخلية متطورة زاخرة بالتقنيات

إنّ امتلاك سيارة رياضية قوية ويمكن الاعتماد عليها لا يعني اضطرار الركاب الى المساومة على الراحة والميزات الحديثة. يمكن للعائلات والمجموعات الكبيرة ركوب السيارة بشكل مريح حيث توفر أفضل مساحة مقصورة داخلية في فئتها بدءاً من المقاعد المزوّدة بخاصية انعدام الجاذبية وصولاً إلى تصميم مقاعد الصفين الثاني والثالث الذي يمنح المتفرج مشاهد رائعة على طول الطريق.

وتبرز المعاملة من الدرجة الأولى أيضاً من خلال عناصر تحكم فردية في درجة حرارة كل صف للحفاظ على برودة كل راكب مع التوهج الخفيف للإضاءة المحيطة. وتبقى المقصورة عند السرعات العالية هادئة بفضل الجهود الكبيرة التي صبّت في إخماد الأصوات حول حجرة المحرك. كما يتم التحكم بضوضاء الرياح والطريق بفضل الزجاج المزود بتقنية امتصاص الصوت على كل من الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية.

وكان لا بدّ أيضاً من تسهيل دخول الصغار والكبار على حد سواء وخروجهم من المقاعد الخلفية مع ميزة طي الصف الثاني عن بُعد، وإمكانية طيّ الصف الثالث لزيادة مساحة الحمولة.

ويتيح الصف الثاني القابل للطي 60/40 في إكس-تيرا الجديدة كلياً ومقاعد الصف الثالث القابلة للطي أيضاً 50 / 50 الكثير من خيارات حمل الأمتعة. وتتوفر أرضية شحن مسطحة تماماً عندما يتم طي كلا الصفين الثاني والثالث إلى أسفل مما يجعلها الأكبر ضمن فئتها.

وتتوفر للسائق لوحة مركزية ولوحة عدادات متطورة مع شاشات عرض رائعة. وتتخذ شاشة مقاس 7 بوصة مكاناً في وسط مجموعة العدادات وتسمح بالوصول إلى نظام الملاحة والصوت وإعدادات السيارة وخمس شاشات معلومات أخرى بما في ذلك عداد الطرق الوعرة الذي يساعد السائق على رؤية ميلان السيارة وزاوية الإطارات بسرعة. وتعرض الشاشة أيضاً البيانات بالإنجليزية والعربية. تتوفر في المنطقة شاشة العرض المركزية مقاس 8 بوصات ونظام المعلومات والترفيه كخيار قياسي في فئة التيتانيوم، في حين يتوفر نظام معلومات وترفيه مقاس 9 بوصات مع نظام ملاحة للفئة البلاتينية.

وتتيح إكس-تيرا الجديدة كلياً الاتصال السلس بالهاتف الذكي حيث زودت بتطبيقات مثل Apple CarPlay وAndroid Auto. ويمكن للركاب تشغيل جميع أجهزتهم من خلال الشحن اللاسلكي بالإضافة إلى منافذ USB بما في ذلك USB-C. ويعزز نظام NissanConnect تجربة القيادة من خلال البلوتوث والملاحة والتعرف على الصوت فيما يُحقق نظام Bose الصوتي المتميز أقصى استفادة من الصوتيات الداخلية الفريدة التي تتميز بها سيارة نيسان إكس-تيرا لتزويد كل راكب بتجربة استماع مثالية.

وتعدّ مرآة الرؤية الخلفية الذكية الأولى من نوعها بالنسبة إلى سيارة إكس-تيرا الجديدة كلياً. وينشئ نظام الكاميرا عرضاً غير متقطع لخلف السيارة لتقليل إجهاد السائق عند الرجوع للخلف، بغضّ النظر عن عدد الركاب أو مقدار الحمولة التي تشغل مساحة داخل السيارة.

وتتميز سيارة إكس-تيرا بالاستخدام الذكي. فلديها بعض الخصائص المميزة في جعبتها التي ترفّه عن كامل أفراد العائلة مثل مشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة المدمجة الخلفية بمقاس 11 بوصة ويتوفر فيها منفذ توصيل واجهة متعددة الوسائط يتيح الاتصال بالهاتف الذكي.

عناصر السلامة

زوّدت إكس-تيرا الجديدة كلياً بعدد من أنظمة السلامة الناشطة التي تميزها عن منافساتها. ويتوفر في الفئة البلاتينية كل من نظام التحذير من مغادرة حارة السير، ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف، ونظام تنبيه السائق الذكي، ونظام فرامل الطوارئ الذكي.

وتنبّه هذه الميزات السائق من الخطر المحتمل وتصدر طنيناً عندما يبتعد عن مساره أو عندما تكون سيارة أخرى في النقطة العمياء أو تقترب منه أثناء رجوعه إلى الخلف. كما تساعد على كبح السيارة عند اكتشاف تصادم محتمل أثناء القيادة.

ويعدّ نظام الرؤية الشاملة الذكي من نيسان مع مستشعر الأجسام المتحركة ميزة أخرى حصرية في إكس-تيرا الجديدة كلياً. فهو يوفر رؤية شاملة لمحيط السيارة ويعتبر مثالياً للرجوع إلى الخلف والركن المتوازي ولرؤية أي أجسام متحركة.

وتعدّ ميزات الأمان المتقدمة هذه وقدرات إكس-تيرا الجديدة كلياً على الطرق المعبّدة والوعرة ومستوى الراحة التي توفرها وأحدث التقنيات التي زودت بها مثالية للعملاء الراغبين في شراء سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مناسبة للمغامرات.

وتشمل الأكسسوارات الإضافية المتاحة للشراء في إكس-تيرا الجديدة كلياً جهاز تنقية الهواء، والإضاءة الترحيبية، ومؤشرات LED لحزام المقعد، ونظام الترفيه الخلفي، ونظام التحذير للنقاط العمياء، ومصدات الهواء للنوافذ الجانبية، وشبكة الأمتعة للصندوق الخلفي، وماسورة العادم من الكروم.

يبدأ بيع سيارة نيسان إكس-تيرا 2021 الجديدة كلياً في أنحاء الشرق الأوسط اعتباراً من ديسمبر 2020 بسعر يبدأ من 27200 دولاراً أمريكياً (102,000 ريال) غير شامل ضريبة القيمة المضافة. تختلف الأسعار من سوق إلى آخر.