أودي S4 الجديدة تشعل المنافسة في سوق سيارات السيدان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أودي الألمانية تفاصيل النسخة الأحدث من طراز S4 والمقرر طرحها ضمن فئات السيدان الفخمة في 2021 .

وطراز S4 الجديد سيطرح منه للبيع 3 فئات بأسعار مختلفة، الأولى Premium بتكلفة 50,945 دولارا، ثم Premium Plus بتكلفة 53,395 دولارا، وأخيرا Prestige بتكلفة 59,345 دولارا.

وقال موقع "كار أند درايفر"، أجرت أودي تعديلات كبيرة على التصميم الخارجي للطراز S4 بنسخته الجديدة، منها حجم أكبر للشبكة الأمامية للسيارة، بخلاف تطوير القدرات التقنية داخل السيارة بإضافة شاشة معلومات له بحجم أكبر.





المحرك

كافة فئات الطراز تتوفر بمحرك فئة TFSI بسعة 3.0 لتر بمعدل دوران 369 لفة/قدم، ويعمل الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

الوقود

الطراز يستهلك من الوقود "جالونا" كل 20 ميلا داخل المدن، ومثله كل 28 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

من الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية، تتوفر مساحة للأقدام تصل لـ 41.3 بوصة، وللأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 37.3 بوصة.

التقنيات



يتوفر بطراز أودي S4 بنسخته لعام 2021، منظومة متطورة تتضمن شاشة معلومات بقياس 10.1 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام ملاحي من تطوير أودي باسم MMI.







