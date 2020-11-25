نيسان اكستيرا 2021 الجديدة كلياً تنطلق رسمياً في السعودية + الأسعار والفئات شاملة الضريبة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات اليابانية نيسان رسمياً عن سيارتها اكستيرا 2021 الجديدة كلياً لأول مرة بالعالم حيث سيتم طرح السيارة في السوق السعودي مع بقية الأسواق الأخرى، كما استخدمت في تطويرها خبرتها الطويلة في صنع سيارات الـ SUV التي تجذب المستهلكين، حيث تقع بين اكس تريل وباثفايندر في تشكيلة الشركة.

نيسان اكستيرا 2021 تم بناؤها على هيكلة الإطار فوق الشاصيه، وهي بمثابة نسخة SUV من نافارا حيث تستند عليها، ما يعني أنها تحظى بكل المميزات التي تجعل البيك أب آلة قادرة على المرور بأي تضاريس بفضل نظام التعليق الأمامي القوي ذو الموجه العرضي المزدوج، وارتفاعها عن الأرض مسافة 255 سم، بالإضافة إلى اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻘﻔﻞ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻟﺨﻠﻔﻲ.

حصلت السيارة على تصميم خارجي جديد، حيث حصلت على واجهة أمامية بشبك على شكل حرف V ومصابيح أمامية رباعية LED ومصدات بلمسات أنيقة، ومن الجانب، يُمكنك رؤية الجنوط مقاس 18 بوصة المصنوعة من الألومنيوم المصقول خفيف الوزن، وفي الخلف، تحصل السيارة على واجهة خلفية بتصميم جديد مع مصابيح LED جديدة بتصميم عصري.

في الداخل، تتمتع اكستيرا 2021 بتصميم جديد كلياً، ويظهر ذلك في لوحة العدادات والكونسول بتصميم جديد مع شاشة عرض كبيرة لمسية مقاس 9 بوصة، وشاشة مساعدة سائق متطورة تعرض العديد من معلومات القيادة وأنظمة السلامة، كما تمتاز بفخامتها بفضل المقاعد الجلدية والتي تسع لـ 7 أشخاص واللمسات الكرومية المنتشرة داخلها، ولزيادة مساحة التخزين الخلفية، يُمكنك طي مقاعد الصف الثاني بنسبة 30:60 ومقاعد الصف الثالث 50:50.

وتتميز السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة مثل مرآة الرؤية الخلفية الذكية، ونظام الفرملة الطارئة الذكي، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامي، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام التحذير عند مغادرة حارة السير، ونظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف، والنظام الذكي لتنبيه السائق، والمصابيح الأمامية الذكية، بالإضافة إلى ست وسائد هوائية.

في حين تستمد السيارة قوتها من محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 165 حصان و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي متقدم بسبع سرعات مع وضع القيادة اليدوي، ونظام دفع كُلي، في حين تبلغ كفاءة استهلاك الوقود بها 11.4 كم لكل لتر.

وبالنسبة للأسعار، فتتوفر السيارة عند وكيل نيسان بالمملكة بترومين نيسان بالفئات والأسعار التالية: