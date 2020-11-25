أقوى 10 نسخ من شاحنة فورد F-150.. وحش الطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة فورد الأمريكية عبر تاريخها موديلات متعددة من الشاحنات،حققت من خلالهامبيعات كبيرة حول العالم،لكن يظل الطراز F-150 هوالأشهر .

وفي عالم الشاحنات، تصدرت F-150 قمة الترتيب بتفوقها على العديد من الشاحنات من مختلف الماركات في المبيعات.

ومع اقتراب طرح فورد لأول نسخة كهربائية بالكامل من شاحنات فورد F-150، قدم موقع "هوت كارز" قائمة مميزة لأفضل النسخ التي طرحت من F-150 عبر تاريخها.

وبدأ الموقع القائمة، بنسخة عام 1994وكانت تتمتع بمحرك من فئة V8، بسعة 4.9 لتر.

ثم جاءت نسخة عام 2018التي توفرت بمحرك فئة v8 بسعة 5.0 لتر.

من بعدها اختار الموقع النسخة التي طرحت عام 1996 من الشاحنة نفسها، والتي توفرت بمحرك قوي من فئة v8 بسعة 5.0 لتر ينتج قوة( 205 أحصنة).

وضمن القائمة، جاءت شاحنة عام 2009، وتوفر بحرك فئة v8 ينتج قوة 248 حصانا.

وفي عام 2012 طرحت الشاحنة مرة أخرى وحصدت العديد من الجوائز من ضمنها أفضل شاحنة للعام بالولايات المتحدة.

وأشار موقع "هوت كارز" إلى شاحنة عام 2001، التي تمتعت بمحرك قوي، بسعة 5.4 لتر، وينتج قوة 380 حصان.

وفي حقبة التسعينيات،طرحت شاحنة فورد F-150بمحرك بسعة 4.9 لتر، مع معدل دوران 265 لفة/قدم.

وضمن قائمة موقع "هوت كارز" نسخة عام 2003 التي طرحت من الشاحنة نفسها، وتوفرت لدى طرحها بمحرك ينتج قوة 380 حصان، بعزم دوران 450 لفة/قدم، وتصل سعته لـ 5.4 لتر.

وضمن القائمة نسخة عام 1998 التي توفرت عند طرحها بمحرك بسعة 4.2 لتر ينتج قوة 210 أحصنة، مع عزم دوران 255 لفة/قدم.

وفي ختام القائمة، جاءت النسخة التي اعتبرها الموقع الأفضل وطرحت عام 2015 بمحرك فئة V8 بسعة 5.0 لتر .



