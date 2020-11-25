كاديلاك في مأزق بسبب طراز CT4

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت شركة كاديلاك الأمريكية المصنعة للسيارات شكاوى متعددة من عملاء بعد شراء طرازها CT4.
وقالت كاديلاك،بعد فحص الشكاوى تم رصد 1000 نسخة من موديل CT4، طرحت بشعار مغلوط في الأسواق.
وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن كاديلاك انتبهت للأمر، بعد أن تكررت الشكاوى للشركة بخلاف تغريدات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الموقع أن النسخ التي رصد بها هذا العيب من موديلات CT4، كان الخطأ بها في شعارها الترميزي من الخلف 450T، وبدلا منه طرحت السيارات بشعار 500T.
وفسر "موتور وان" هذه الشعارات قائلا إن الرقم 450 يشير لمعدل التسارع في السيارة 450 لفة/قدم، وحرف T يرمز لكون المحرك بالسيارة توربيني.
وطرح طراز CT4 بنسخته الأحدث لعام 2020 بمحرك ينتج قوة 310 أحصنة، توربيني ذو سعة 2.7 لتر، ويعمل بمعدل تسارع 450 لفة/قدم.
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