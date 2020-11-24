موجز الخليج 365 للسيارات.. فضائح تسلا وجنرال موتورز في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا دعوى قضائية أمام محكمة شمال كاليفورنيا بتهمة إخفاء معلومات بشأن عيوب بنظام التعليق. أمرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في أمريكا شركة جنرال موتورز بسحب ملايين السيارات حول العالم بسبب بعض العيوب. كشفت شركة مازدا اليابانية عن تفاصيل النسخة الأحدث من طرازها السيدان المتميز "مازدا 6" المخصصة لعام 2021. كشفت شركة مكلارين البريطانية المصنعة للسيارات عن طرازها الهجين المرتقب والاسم الرسمي له والذي يمثل الجيل الجديد من تلك السيارات. خلال الأيام القليلة المقبلة، تحتفل بورش الألمانية بمرور 72 عاما على تأسيسها وطرح أول طراز في الأسواق. كشفت شركة أودي الألمانية عن تفاصيل النسخة الأحدث من طراز S5 والمقرر طرحها خلال 2021 سعيا منها للمنافسة في سوق السيارات الرياضية الفارهة.

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