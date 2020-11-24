عودة السودان.. اتفاقية مع "الفاو" لتنفيذ خطة الاستثمار الزراعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج الخطة الوطنية للاستثمار الزراعي.

ابرمت الاتفاقية بمقر وزارة الزراعة السودانية بالخرطوم، ووقع عن السودان وزير الزراعة المهندس عبدالقادر تركاوي، فيما وقع عن المنظمة المدير القُطري بالسودان بابا غانا أحمد.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، ثمن وزير الزراعة السوداني، التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو والسودان النابع من البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا.

وقال، إن الاتفاقية تهدف لبناء القدرات ورفع كفاءة وزارة الزراعة.

وأضاف تركاوي، أن هذا المشروع يعالج التحديات الرئيسية المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر الريفي في المناطق المعرضة للمخاطر في السودان.

وتابع: وذلك من خلال تعزيز صمود أصحاب الحيازات الصغيرة الضعيفة وخاصة النساء من خلال برنامج متماسك يدعم حماية سبل العيش الأسرية ذات الصلة ، والإدارة العادلة والمستدامة الطبيعية للموارد ومبادرات التنمية الزراعية.

من جانبه أكد بابا غانا المدير القطري للفاو على أهمية التعاون مع وزارة الزراعة السودانية، وذلك لتطوير القطاع الزراعي.

وقال إن المنظمة وضعت إطار عمل لتحديد أولويات التعاون لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تدريب العاملين بالوزارة.

وأضاف، أن الاستثمار الزراعي ضروري للأمن الغذائي والغذائي في السودان.

وبعد عزلة دامت 20 عاما بسبب إدراج البلاد على قائمة أمريكا للدول الراعية للإرهاب، بدأت بنوك السودان تتلمس طريقها للدولار.

ووفق رويترز، بدأت بالفعل البنوك السودانية خطوات لإعادة تأسيس علاقات مع البنوك الأجنبية، بينما تستعد الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وطالب السودان، بضرورة استكمال خطوات رفعه من قائمة الإرهاب الأمريكية لدعم المشروعات التنموية والاقتصادية بالبلاد.