وكيل سوزوكي يطرح ديزاير في مصر.. تعرف على الأسعار

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي اليابانية في مصر، عن طرح السيارة سوزوكي ديزاير "فيس ليفت"، موديل 2021، التي تنتمي إلى فئة السيارت السيدان الاقتصادية.

وزودت السيارة بمحرك سعة 1200 سي

سي، بقوة 85 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في 13 ثانية، بسرعة قصوى 175 كيلومتر/ساعة.

وتستهلك سوزوكي ديزاير من الوقود نحو 5.5 لتر، لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 37 لتر.

وشهدت "ديزاير"، بعض التغييرات في التصميم الخارجي، فضلاً عن إضافات جديدة في مواصفات الأمان.

وتقدم "مودرن موتورز" سوزوكي ديزاير، في السوق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 205 آلاف جنيه.