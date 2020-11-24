كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي اليابانية في مصر، عن طرح السيارة سوزوكي ديزاير "فيس ليفت"، موديل 2021، التي تنتمي إلى فئة السيارت السيدان الاقتصادية.
وزودت السيارة بمحرك سعة 1200 سيسي، بقوة 85 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في 13 ثانية، بسرعة قصوى 175 كيلومتر/ساعة.
وتستهلك سوزوكي ديزاير من الوقود نحو 5.5 لتر، لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 37 لتر.
وشهدت "ديزاير"، بعض التغييرات في التصميم الخارجي، فضلاً عن إضافات جديدة في مواصفات الأمان.
وتقدم "مودرن موتورز" سوزوكي ديزاير، في السوق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 205 آلاف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل سوزوكي يطرح ديزاير في مصر.. تعرف على الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.