رسميًا.. إلغاء معرض أوتوتك ٢٠٢٠

كتب: باسل الحلواني

قررت "إنفورما ماركتس"، الشركة المنظمة لمعرض أوتوتك، المتخصص في خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات وملحقاتها، رسميا إلغاء النسخة القادمة من المعرض، وذلك لحين إشعار آخر.

وحول أسباب إلغاء "أوتوتك"، قالت "إنفورما ماركتس"، في بيان رسمي لها:"لقد تأثرت صناعة السيارات حول العالم بشكل بالغ بسبب جائحة كورونا، وخلال هذه الفترة الصعبة، قمنا بالاستماع إلى عملائنا والمجتمعات التي نقوم بخدمتها، فنحن نتفهم أن الكثيرين يعانون من حالة عدم

يقين غير مسبوقة فيما يتعلق بسلسلة التوريد والطلب على المنتجات".

وأكد البيان الصادر عن الشركة:"إن الأعمال بهذا القطاع تعاني حالياً من اضطرابات بسلسلة التوريد وتغيرات بالسلوك الشرائي للمستهلكين إلى جانب نقص السيولة المالية، الأمر الذي أثر على مبيعات الكثير من العاملين بصناعة السيارات، لذلك تزداد صعوبة الاشتراك بالمعارض التجارية للموردين والمشتريين بالوقت الحالي، فعلى الرغم من أننا نقوم

حاليا بتنظيم المعارض بشكل آمن وفعال، إلا أن قيود السفر التي لا تزال مفروضة على العديد من البلدان تحول دون مشاركة كيانات الصناعة الهامة بالمعرض".

وأختتم البيان :"لقد توصلنا لهذا القرار بصعوبة بالغة، بعد القيام بخدمة مجال الصناعات المغذية وخدمات ما بعد البيع للسيارات لمدة أربعة أعوام، نشعر أننا لن نستطيع إقامة حدث يلبي المعايير العالية التي نضعها لأنفسنا والتي تتوقعونها نظرًا للوضع الحالي للصناعة، وتلتزم إنفورما ماركتس، الشركة المنظمة لمعرض أوتوتك، بخلق منصات لالتقاء الصناعات والأسواق المتخصصة من أجل تحفيز التجارة والنمو والإبداع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".