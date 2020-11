نيسان نوت 2021 الجيل الجديد ينطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن نوت 2021 الجيل الجديد للسوق الياباني، وقد احتفظت السيارة بشكلها الذي يجمع بين الهاتشباك والميني فان، وبينما معظم السيارات تزداد في الحجم مع الأجيال الجديدة، نرى العكس هنا مع نوت، والتي تم تقصيرها بـ 55 مليمتر.

وتشمل مواصفات السيارة جنوط 15 أو 16 إنش مع مصابيح أمامية LED و13 لون مختلف للطلاء الخارجي، مع داخلية جديدة ولوحة عدادات رقمية وشاشة تابلت كبيرة لنظام المعلومات الترفيهية.

وتعتمد السيارة على محرك هجين يجمع بين محرك 1.2 لتر بنزين بالتنفس الطبيعي مع محرك كهربائي وبطارية ليثيوم ايون بقوة 114 حصان وعزم 280 نيوتن متر.

كما ستقدم نيسان نسخة كهربائية بالكامل للسيارة بمحركين كهربائيين.. وستنطلق نوت 2021 في اليابان في نهاية ديسمبر بسعر يبدأ من 19,500 دولار (73,000 ريال).

