7 أصوات تصدرها السيارة تشير إلى مكان عطلها

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام تتعرض السيارات أحياناً إلى بعض المشاكل والأعطال، ومن مؤشرات هذه الأعطال صدور أصوات غير طبيعية تدل على وجود خلل أو عطل في أحد أجزاء السيارة.

ويمكن من خلال التمييز بين تلك الأصوات التعرف على مكان العطل وسببه، ولعدم امتلاك قائدي السيارات الخبرة اللازمة لمعرفة مكان العطل الذي تدل عليه هذه الأصوات، نستعرض لكم أنماط الأصوات والعطل الذي يدل عليه.

احتكاك حديد:

يدل صدور صوت احتكاك الحديد على تلف تيل المكابح أو تعرض الطنبورة للاعوجاج، وفي هذه الحالة يجب التوجه على الفور لعلاج المشكلة حتى لا تتسبب في حوادث السير.

الطنين:

يرجع سبب صدور صوت الطنين إلى وجود خلل في مضخة الوقود، إذا كان الصوت صادر من الخلف بجانب خزان الوقود، كما قد يدل على تآكل إطارات السيارة واختفاء مداسها.

الطقطقة:

يدل صدور صوت الطقطقة غالباً إلى وجود خلل بعمود المقود الموجود بين صندوق التروس ومقود القيادة.

احتكاك المسامير:

هذا الصوت الأشبة باحتكاك القطع المعدنية ببعضها والصادر من أسفل غطاء المحرك قد يكون دلالة على ضرر بالمكابس أو الصمامات.

القرقعة:

يصدر هذا الصوت الذي يشبه اصطدام قطعتين من الحديد ببعضهما بسبب تآكل اسطوانة الكلتش.

أزيز بالمنحنيات:

أصوات الأزيز عند المنحنيات قد يكون بسبب خلل بضغط الهواء بالإطارات.

فرقعة من العادم:

يصدر عن نظام العادم “الشكمان” صوت مزعج مثل الفرقعة أثناء دوران المحرك وخروج الدخان، وذلك قد يكون دلالة على وجود ثقب بعلبة العادم أو عدم ثباته بشكل محكم في هيكل السيارة.