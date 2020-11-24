ايلون ماسك يتعدى بيل جيتس ليكون ثاني أغنى رجل في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – رسمياً، إيلون ماسك تعدى بيل جيتس ليكون ثاني أغنى رجل في العالم.
بعد أيام معدودة من تعدى ماسك لمؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ، ازدادت ثروة رئيس تيسلا مجدداً هذا الأسبوع بحوالي 7 مليار دولار لتصل إلى 128 مليار دولار (480 مليار ريال).
وياتي ذلك مع استمرار الارتفاع الصاروخي لأسهم تيسلا، والتي اقتربت من حاجز النصف تريليون دولار للمرة الأولى، ما يعادل 1.87 تريليون ريال.. مع العلم أن قيمة تيسلا العام الماضي تراوحت حول 40 مليار دولار (150 مليار ريال).
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