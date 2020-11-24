كيف تعتني بسيارتك الكابريو؟.. إليك نصائح البيات الشتوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بالعناية بالسيارة الكابريو جيدا قبل فترة البيات الشتوي للحفاظ على رونقها.

وأوضحت الهيئة أنه ينبغي غسل وتنظيف السيارة الكابريو جيدا بما في ذلك المحرك وقاع السيارة.

كما ينبغي تنظيف السقف القماشي بواسطة ماء صاف، مع مراعاة عدم استخدام أجهزة التنظيف العاملة بالضغط العالي؛ نظرا لأنها قد تتسبب في حدوث تلفيات بالنسيج الناعم للسقف، كما أنها قد تُلحق ضررا بالمادة العازلة.



ولإزالة البقع من السقف القماشي ينبغي الالتزام بتعليمات الشركة المنتجة للسيارة والواردة في دليل المالك.

وبعد تجفيف السيارة الكابريو جيدا ينبغي معالجة عناصر الإحكام الموجودة بالإطار والأبواب والنوافذ بواسطة مادة عناية تقوم على أساس السيليكون، والتي يمكن الحصول عليها من المتاجر المتخصصة.