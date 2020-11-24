قائمة أقوى سيارات بورش.. رحلة مميزة عبر 7 عقود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال الأيام القليلة المقبلة، تحتفل بورش الألمانية بمرور 72 عاما على تأسيسها وطرح أول طراز في الأسواق.

وبهذه المناسبة، عرض موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة مميزة من أقوى السيارات التي طرحتها بورش عبر تاريخها، على مدار 7 عقود.

وبدأ الموقع القائمة بطراز بورش 356 Speedster، الذي طرح عام 1948، واستمر تواجده حتى 1958.



من بعده ضمن بورش Porsche 911S الذي طرح في 1958، واستمر تواجده حتى عام 1968.

من بعده، ضمت القائمة نسخة عام 1974 من طراز بورش 911 Turbo، وهو من أبرز السيارات التي صنعتها الشركة عام 1968، واستمر بالأسواق حتى عام 1978.

ومن حقبة الثمانينيات جاءت النسخة التي طرحت عام 1987 من طراز بورش 959، وهو الطراز الذي ظهر للمرة الأولى في 1978 واستمر تواجده بالأسواق حتى 1988.

وضمت القائمة طراز بورش 968 ClubSport الذي طرح عام 1994 واعتبرها الموقع من أبرز السيارات واستمر تواجده بالأسواق حتى 1998.





وضمن القائمة جاءت نسخة عام 2010 من طراز بورش 911 GT3 RS، وذكر موقع "أوتو كار" أن هذا الطراز طرح للمرة الأولى عام 2008 واستمر تواجده بالأسواق حتى 2018.

ثم تطرق الموقع لأبرز السيارات التي طرحتها بورش للمشاركة في سباقات السيارات عبر تاريخها، وعبر التسلسل الزمني بدأ الموقع بطراز بورش 917K الذي طرح عام 1970.

ومن بعده جاء طراز بورش 936 الذي اعتبر من أفضل سيارات بورش الرياضية المخصصة للسباقات والذي طرح في 1976.





واختتم الموقع القائمة بطراز بورش 919 بنسخته الرياضية المخصصة للسباقات عام 2014.



