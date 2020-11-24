مكلارين تنشر لقطات تشويقية لطرازها المرتقب Artura

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة مكلارين البريطانية المصنعة للسيارات عن طرازها الهجين المرتقب والاسم الرسمي له والذي يمثل الجيل الجديد من تلك السيارات.
ووفق موقع "موتور وان" فإن السيارة ستطرح باسم مكلارين Artura، وقامت الشركة بنشر لقطات تشويقية لها، تحمل شعار الماركة واسم الطراز.
وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات أن هذه ستكون سابقة لماركة مكلارين بأن تطرح سيارة وتمنحها اسما "غير رقمي".
وجرت العادة أن تمنح مكلارين سياراتها "رمزا رقميا"، كما كشف "موتور وان" عن بعض قدرات هذا الطراز الهجين الجديد كليا.
وسيعمل طراز Artura بمحرك هجين توربيني مزدوج، من فئة V6، من المتوقع أن ينتج قوة إجمالية تصل لأكثر من 600 حصان.
وتطرح مكلارين طراز Artura رسميا للأسواق بداية من عام 2021 المقبل.
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