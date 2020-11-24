"مازدا 6" الجديدة.. العملاق الياباني يفاجئ سوق سيارات السيدان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة مازدا اليابانية عن تفاصيل النسخة الأحدث من طرازها السيدان المتميز "مازدا 6" المخصصة لعام 2021.

وحسب الشركة، فقد تمت إضافة فئة جديدة كليا للطراز باسم Carbon Edition لم تكن متوفرة من قبل، بخلاف إطارات بقياس أكبر يصل لـ19 بوصة.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات نسخة 2021 الأحدث من طراز مازدا 6، كشف من خلالها عن التقنيات التي سيطرح بها.

ويتوفر من الطراز 6 فئات بأسعار مختلفة، الأقل SPORT بسعر 25,270 دولارا والأعلى signature بسعر 36,695 دولارا.





المحرك

وسيتوفر طراز مازدا 6 بخيارين من المحركات الأول سعة 2.5 لتر بمعدل دوران 186 لفة/قدم والثاني توربيني سعة 2.5 لتر بعزم دوران 310 لفة/قدم، ويعمل الطراز بكافة فئاته بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

الوقود

الفئات العاملة من الطراز بمحرك سعة 2.5 لتر تقليدي، تستهلك "جالون" كل 26 ميلا داخل المدن، ومثله كل 35 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد للأقدام تصل لـ 42.2 بوصة، ومساحة للأعلى للرأس تصل لـ38.4 بوصة.

التقنيات



يحظى طراز مازدا 6 بمنظومة تقنية تشمل نظاما معلوماتيا من تطوير ماركة بي إم دبليو، يتضمن أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بنظام أبل كار بلاي التي تتوفر لفئة Grand Touring من الطراز.





الأمن والحماية

يتوفر بالطراز منظومة أمن وحماية تساعد السائق أثناء القيادة، تشمل نظاما للتنبيه المسبق يدعمه نظام للمكابح ذاتية التفعيل، بخلاف كاميرات خلفية لرصد الحركة.