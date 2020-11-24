“بالفيديو” تدشين تقاطع طريق الملك فهد مع دائري الأحساء بتكلفة 200 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – دشّن الأمير “سعود بن نايف” أمير المنطقة الشرقية، طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله الدائري “الضلع الشرقي” بالأحساء، وذلك بحضور السيد “ماجد الحقيل” وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف.
وفيما يخص تفاصيل المشروع، فتبلغ أطوال التقاطع 1.5 كيلومتر تشمل 8 مسارات باتجاهين مع مسار مخصص للدراجات الهوائية بطول 6 آلاف متر وبتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال، ويضم المشروع ممشى في ظل الجسر يبلغ طوله 800 متر.
ويشمل الممشى اتجاهين أحدهما للدراجات الهوائية والآخر للتريّض والمشي، وعلى جانبيه مسطحات خضراء وأماكن للجلوس وأجهزة للتمارين الرياضية، وينتهي بحديقة على مساحة 9 آلاف متر مربع.
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