3 علامات يابانية تتصدر السيارات الأكثر موثوقية حول العالم

كتب: باسل الحلواني
أظهر استفتاء أجرته إحدى المجلات الأمريكية المتخصصة في السيارات عن قائمة بالسيارات الأكثر موثوقية حول العالم.
واستطاعت علامة مازدا اليابانية أن تتصدر السيارات الأكثر موثوقية، بعد حصولها على على 83 من أصل 100 نقطة، بفضل موديلات MX-5 Miata، وCX-30،وCX-3.
وNX وGX.
واقتنصت علامة تويوتا اليابانية أيضاً، في المركز الثاني بالقائمة التي أعدتها مجلة Consumer Reports الأمريكية، بنحو 74 نقطة، وذلك بفضل موديلات Prius وCorolla وPrius Prime، وفي المركز الثالث جاءت لكزس، بموديلاتها UX
وشملت القائمة أيضاً التي ضمت 10 علامات، شركات "بويك" و"هوندا" و"هيونداي" و"رام" وسوبارو" و"بورشه" و"دودج".
واعتمدت المجلة الأمريكية في القائمة التي أعدتها على شهادات السائقين الذي أخبروا المحللين بمشاكل واجهتها سياراتهم خلال العام الأخير، بالإضافة إلى معطيات تم جمعها في ميادين الاختبارات، ونتائج استطلاع أصحاب السيارات ومعلومات تقنية عن مدى أمان المركبات.
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