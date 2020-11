كيا كادينزا 2022 تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – نعلم أن كيا تجهز لتحديثات واسعة جديدة لكادينزا بعد ظهور سيارات اختبارية مموهة في كوريا الجنوبية على مدار الأشهر الماضية.

وقد قام مصممون كوريون برسم صور توقعية للسيارة بتصميم خارجي أكثر جراءة بفضل ازدياد حجم الشبك الأمامي مع تحديث تصميم المصدات والمصابيح النهارية، كما نرى شعار كيا الجديد الذي أعلنت العلامة عن انطلاقه العام القادم.

لا نعلم الكثير عن كادينزا الجديدة.. وبينما يتوقع البعض استمرار محرك V6 سعة 3.3 لتر الحالي بقوة 290 حصان، أشارت تقارير أخرى لاحتمالية انتقال السيارة لمحرك 4 سلندر توربو جديد.

وسيتم تدشين السيارة في كوريا في النصف الأول من 2021 مع وصولها للأسواق العالمية في نهاية العام القادم أو بداية 2022.

