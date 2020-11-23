مرسيدس قد تعيد إحياء R-Class على هيئة SUV كهربائية بقوة 1000 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – أشار تقرير من مجلة Car البريطانية إلى دراسة مرسيدس لإعادة إطلاق موديل آر كلاس في الأسواق كـ SUV كهربائية عالية الأداء.

ويُذكر أن مرسيدس قررت وقف موديل R-Class في الأسواق العالمية باستثناء الصين لضعف مبيعات الميني فان الفاخرة، ما قد يفسر اهتمام الشركة بتحويلها إلى SUV لمواكبة الزخم العالمي المستمر لهذه الفئة.

وترى المجلة أن السيارة الجديدة ستعتمد على بطارية 105 كيلوواط\س مع 3 محركات كهربائية بقوة تصل إلى 1000 حصان وعزم 1350 نيوتن متر، وهي أرقام يصعب تصديقها للوهلة الأولى ولكن قسم AMG متخصص في سيارات الأداء لذا الأمر ممكن، خاصة وأن جنرال موتورز تجهز لهمر SUV كهربائية بأرقام أداء مقاربة.

في حالة التأكيد الرسمي على المشروع الجديد؛ من المتوقع طرح آر كلاس الكهربائية الجديدة في الأسواق قبل 2025.