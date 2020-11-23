موجز الخليج 365 للسيارات.. مواصفات"مايباخ" وسعر لكزس RX 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
أعلنت شركة تويوتا عن طرح سيارتها Proace Verso Electric الكهربائية، التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية، بالأسواق في آذار/مارس القادم.
في صيف 2021، ستظهر للنور السيارة "مايباخ" الفاخرة من مرسيدس، والتي تتميز بالعديد من القدرات والإمكانيات الخيالية.
يشهد عام 2021 المقبل طرح مجموعة من الشاحنات تتمتع بمواصفات خارقة، لكنها تصدم عشاقها بمعدلات استهلاك الوقود.
طرحت شركة لكزس الإصدار الجديد من سيارتها الفارهة RX طراز 2021، لتضع نفسها في منافسة قوية مع السيارات الفاخرة.
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