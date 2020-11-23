"دبي التجاري" يدخل شراكة لإصدار وتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل بنك دبي التجاري في شراكة مع "قوة البرق لخدمات رجال الأعمال" لتكون شريكا له في إصدار وتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة.

تعد "بطاقة الدرهم الإلكتروني" وسيلة دفع ذكية تمكن المستخدمين من تسديد رسوم مجموعة واسعة من الخدمات في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب توفيرها مستوى عاليا من الراحة والأمان والمرونة لجميع المدفوعات في الوزارات.



كان " بنك دبي التجاري " قد أعلن مؤخرا عن كونه أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يتعاون مع وزارة المالية لإصدار الجيل الثالث من بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة والحصول على المدفوعات التي تتم من خلالها .

ومن خلال هذه الشراكة مع قوة البرق لخدمات رجال الأعمال يعد البنك من أوائل المبادرين إلى إصدار بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة للعملاء.

وستمكن هذه الشراكة العملاء من زيارة أي من مراكز قوة البرق لخدمات رجال الأعمال البالغ عددها 41 فرعا والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة للحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة من فئة هلا أو تعبئة بطاقاتهم الحالية بسهولة.

وقال سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية مدير إدارة الإيرادات العامة في وزارة المالية: " تحرص الوزارة على توطيد أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم عملية التحول للاقتصاد الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.. وتشكل منظومة الدرهم الإلكتروني التي تستند إلى أحدث التقنيات العالمية لخدمات الدفع غير النقدي واحدا من أبرز انجازات الوزارة التي قدمت من خلالها وسيلة ذكية وسهلة وآمنة لدفع رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عن بعد ".

أضاف أن وزارة المالية تواصل العمل على تطوير منظومة الدفع الرقمية المتكاملة في الدولة سواء على صعيد تبني أحدث تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا المالية أو إطلاق المبادرات التحفيزية لتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني الخيارات الرقمية المتقدمة وبما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: " تماشيا مع رؤية حكومة دولة الإمارات بدفع التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية ونظام المدفوعات وكجزء من التزام بنك دبي التجاري بتطوير حلول مالية مبتكرة يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع قوة البرق لخدمات رجال الأعمال لتوفير وسيلة مريحة وسهلة للعملاء للحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة وتعبئتها".

من جهته قال فاروق حسين السهلاوي عضو مجلس الإدارة المنتدب - قوة البرق لخدمات رجال الأعمال: " يسعدنا التعاون مع بنك دبي التجاري لنكون جزءا من التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال كوننا شريك قناة لإصدار وتعبئة بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية ونحن في قوة البرق نبحث دائما عن طرق جديدة لتحسين خدماتنا وتقديم أفضل تجربة لعملائنا".