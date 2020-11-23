موجز الخليج 365 للسياحة.. عودة قوية في أبوظبي وأفضل الكمامات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. ارتفعت زيادة الإقبال على مراكز التسوق في أبوظبي بنسبة 83% وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119%. فرضت شركات طيران كبرى على المسافرين ارتداء الكمامات أثناء الرحلات للحد من انتشار الفيروسات، بعد عودة طائراتها للتحليق. أعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" الإماراتية عن أنها تجري تقييما بشأن العودة الآمنة لطائرة بوينج 737 ماكس للخدمة وفق شروط فنية. تكبد قطاع الضيافة في ألمانيا خسائر حادة منذ تفشي جائحة كورونا في مارس/آذار الماضي، مع توقعات بمزيد من التراجع في ظل تزايد الإصابات. أعلنت طيران الإمارات عن مبادرة جديدة توفر تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر .

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