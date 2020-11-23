لكزس LS تحصل على تعديلات رياضية من موديليستا

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الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لكزس LS على بعض التعديلات الرياضية من موديليستا لإضافة لمسة أكثر رشاقة وجراءة على السيارة.
وتشتهر موديليستا بتعديلاتها للسيارات اليابانية منذ 1997، مع تركيزها على النواحي الجمالية.. وهنا مع LS قامت الشركة بإضافة بعض قطع F Sport، مع تصاميم جديدة لجنوط 21 إنش وتحديثات رياضية لبعض عناصر المقدمة والخلفية والجوانب.
النتيجة تبدو أنيقة برأينا خاصة مع الاستخدام المكثف للكروم في الخارجية.. ويُذكر أن IS حصلت على تعديلات من نفس الشركة منذ أشهر بنتائج مماثلة.
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