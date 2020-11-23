قمة العشرين.. هذا ما تفعله يلو لمواكبة مستقبل المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تولت السعودية رسمياً رئاسة مجموعة العشرين، التي تستمر حتى نهاية نوفمبر من العام 2020، وصولاً إلى انعقاد قمة القادة بالرياض في يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

ومجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم قادة من جميع القارات، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعةً، نحو 80 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

وتحت الهدف العام “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع” وبما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، أعلنت المملكة أن عمل مجموعة العشرين سيعتمد على مسارين هم المسار المالي الذي يركز على القضايا الاقتصادية والمالية، بما فيها النمو العالمي ومرونة النظام المالي العالمي، ويركز المسار الثاني على القضايا الاجتماعية والتنموية، ومن ضمنها التغير المناخي والطاقة والاقتصاد الرقمي والتعليم والسياحة والتنمية العمل والصحة.



هذا الحراك الاقتصادي سينعكس إيجابياً على قطاعات كثيرة منها قطاع تأجير السيارات، وهو ما تسعى شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) لاستغلاله من خلال تقديم العديد من الخدمات من أجل التسهيل على عملائها وضمان حمايتهم وتسهيل الانتقالات الداخلية بهدف دعم الاقتصاد بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.