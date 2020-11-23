سوق المغامرات المشفرة يشتعل.. 3 عملات رقمية تلاحق الـ"بيتكوين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت عملتا إيثيريوم وإكس.آر.بي الرقميتين، في تعاملات الإثنين بعد العملة الأشهر "بيتكوين" من أعلي مستوى لها على الإطلاق.

ويمتلك أكثر من 90% العملات الرقمية المشفرة، أشخاص مجهولين، وذلك رغم وصول القيمة السوقية هذه العملات لمليارات الدولارات، حسب شركات أبحاث دولية، وهو ما يثير تحفظات البنوك المركزية في العالم.

كما ترتفع وتنخفض هذه العملات لأسباب غامضة، ولا يستطيع المحللين بأسواق المال توقع اتجاهات صعودها، أو هبوطها لعدم توافر البيانات.

25 % أرباح في 3 أيام

وحسب رويترز، قفزت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية بعد بتكوين من حيث القيمة السوقية، 7% إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2018، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 25% في الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وقال متعاملون إن إيثيريوم، التي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بتكوين، تلقت دعما من تنامي الطلب قبيل تحديث شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين) الخاصة بها، المقرر في أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يجعلها أسرع وأكثر أمانا.

75 % أرباح في 3 أيام

وصعدت إكس آر بي، ثالث أكبر عملة رقمية، 15% إلى أعلى مستوى لها في عامين، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 75% في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء فورية محفزة لقفزتها، في تعاملات الاثنين.

كانت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" قد قفزت نحو 10% على مدار الأسبوع الماضي، لتسجل ارتفاع نسبته 160% هذا العام.

وجرى تداول العملة الرقمية الأشهر في أحدث المعاملات عند 18347 دولار، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 19666 دولار، والذي لامسته في ذروة ازدهارها عام 2017 بدعم من مستثمرين أفراد.

جدل بيزنطي

ويعيد التهافت المتجدد على بيتكوين، الجدل البيزنطي بشأن طبيعة العملات الرقمية وما إذا كانت ذهبا رقميا أم أصول تنطوي على مجازفة.

وبدأت بيتكوين رحلة الصعود الرهيبة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أعلنت مجموعة "باي بال" العملاقة في مجال الدفع الإلكتروني إطلاق خدمة تتيح "شراء عملات افتراضية وحفظها وبيعها".

وقال رئيس الاتحاد من أجل تطوير الأصول الرقمية سايمن بولروت "هذا تثبيت لسوق كان يسوده غموض نسبي قبل سنوات".

ومنذ إطلاقها في 2008 على يد شخص مجهول، تقدّم "بيتكوين" نفسها بديلا عن العملات التقليدية من دون ضوابط من المصرف المركزي وتتولى إصدارها شبكة لامركزية، في مسار ثوري جمع طويلا بين الأدوات المالية التقليدية والعملات المشفرة.

وأشار بولروت إلى أن وصول لاعبين تقليديين إلى سوق "بيتكوين"، بما في ذلك "باي بال" و"ماستركارد"، يمنح "إشارات بالغة الأهمية" عن تجدد الاهتمام بهذه العملة الافتراضية.

كما أن اللاعبين في القطاع ليسوا وحدهم من يقول ذلك: فبعد إعلان "باي بال"، يتحدث المحللون في "جي بي مورغان"، أكبر مصرف استثماري في العالم، عن أوجه شبه كبيرة بين البيتكوين والذهب.